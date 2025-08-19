ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

120 хил. млади българи имат дългове заради бързи к...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21134392 www.24chasa.bg

Ограничено е движението по път I-4 Български извор – Абланица в района на Микре

780
Автомобилен път Снимка: pixabay

Ограничено е движението по път I-4 Български извор – Абланица в района на Микре. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е репатриране на тежкотоварен автомобил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Автомобилен път Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини