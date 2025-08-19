"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението по път I-4 Български извор – Абланица в района на Микре. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е репатриране на тежкотоварен автомобил.