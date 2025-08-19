ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какви са правилата за парасейлинг - водната ...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21134678 www.24chasa.bg

Временно ще ограничат движението в част от Подбалканския път заради колоездачна обиколка

888
Колоездач Снимка: pixabay

На 20 август, от 14:15 ч. до 16:40 ч. за колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по път I-6 София – Карлово (Подбалканския път) в 9-километровия участък от разклона за с. Мирково до с. Челопеч. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция".

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира към шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Колоездач Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини