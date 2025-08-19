Временно ще ограничат движението в част от Подбалканския път заради колоездачна обиколка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 20 август, от 14:15 ч. до 16:40 ч. за колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по път I-6 София – Карлово (Подбалканския път) в 9-километровия участък от разклона за с. Мирково до с. Челопеч. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция".

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира към шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.