Завъртял се тир пречи на движението на магистрала "Тракия". За това алармират потребители на фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът се е случил при км 58 в посока София.

Няма информация за пострадали.