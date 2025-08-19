ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завъртял се тир пречи на движението на магистрала "Тракия"

Аварирал тир СНИМКА: Архив

Завъртял се тир пречи на движението на магистрала "Тракия". За това алармират потребители на фейсбук групата "Катастрофи в София". 

Инцидентът се е случил при км 58 в посока София.

Няма информация за пострадали. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

