Днес се възстановява движението по виадукта при 36-и км на АМ „Хемус“ към София

Днес – 19 август, около 18 ч. ще бъде възстановено движението в посока София по виадукт „Коренишки дол" при 36-и км на АМ „Хемус". Ще бъдат пуснати за преминаване две ленти в участъка. Довършителните дейности по съоръжението ще продължат да се изпълняват в следващите 2 седмици като те ще извършват поетапно в аварийната и изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да спазват пътната сигнализация, съобщиха от АПИ.

Припомняме, че в средата на януари т. г. започнаха неотложни дейности по три съоръжения между 33-и и 36-и км на магистралата. В края на юли завърши ремонта в платното за столицата на два от виадуктите и движението по тях беше възстановено. Днес приключва работата по долното и горното строене и на моста при 36-и км. До този момент и на трите съоръжения на АМ „Хемус" не бяха извършвани ремонти от пускането им експлоатация в края на 70-те години на миналия век.

Ремонтирани са горното и долното строене на виадуктите. Извършените дейности по горното строене включват подмяна на бетонови плочи, полагане на нови хидроизолация, асфалтова настилка, тротоарни конзоли и маркировка. Монтирани са нови парапети, ограничителни системи и пътни знаци. Ремонтните дейности на долното строене са на носещата конструкция, колоните, ригелите и стъпките на колоните.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Аварийната лента може да се ползва само в участъците с въведена временна организация за безопасност на движението.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.