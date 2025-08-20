Приготвя се с чесън, но без вино

КОЙ ГОТВИ

Ястие от Близкия изток, което успешно се готви и у нас. Вкусно е и може да се приготвя с телешко, свинско или агнешко месо. Тас кебапът е подобен на винения, но се различава по това, че в него няма вино, пише ни Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

За кебапа:

500 гр. месо (в случая свинско)

3-4 средно големи глави кромид лук

300 гр. белени домати или от консерва

5 скилидки чесън

2 дафинови листа

1 ч. л. захар,

1 ч. л. сладък червен пипер,

1 каф. л. смлян черен пипер,

3 с. л. брашно,

сол на вкус,

магданоз,

6 с. л. олио,

800 мл вода

За ориза:

1 каф. ч. ориз,

3 с. л. краве масло,

3 каф. ч. вода,

сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме месото на хапки и го запържваме в сгорещеното олио. Изваждаме го и в същата мазнина слагаме нарязаните на дребно лук и чесън. Запържваме ги до прозрачност и добавяме червения пипер, брашното и пасираните домати.

Овкусяваме с дафиновия лист, солта, захарта и черния пипер. След като получим хомогенна смес, връщаме месото, наливаме водата и оставяме ястието да къкри на слаб огън около 40 минути.

Измиваме ориза 3 пъти в студена вода и го оставяме накиснат за 10 мин. Изцеждаме го добре и го запържваме в стопеното масло. Посоляваме го и добавяме водата. Оставяме го да ври на слаб огън около 15 минути. Отстраняваме го от огъня, покриваме тенджерата с домакинска хартия и върху нея слагаме капака, за да не пада изпарената вода, която се събира по него, в ориза.

Сервираме кебапа в дълбоки чинии, като по средата слагаме купчинка от ориза, а отстрани заливаме с порция от ястието. Поръсваме го с наситнен магданоз.