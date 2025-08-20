Приготвя се с чесън, но без вино
КОЙ ГОТВИ
Ястие от Близкия изток, което успешно се готви и у нас. Вкусно е и може да се приготвя с телешко, свинско или агнешко месо. Тас кебапът е подобен на винения, но се различава по това, че в него няма вино, пише ни Димитър Димитров.
ПРОДУКТИ
За кебапа:
500 гр. месо (в случая свинско)
3-4 средно големи глави кромид лук
300 гр. белени домати или от консерва
5 скилидки чесън
2 дафинови листа
1 ч. л. захар,
1 ч. л. сладък червен пипер,
1 каф. л. смлян черен пипер,
3 с. л. брашно,
сол на вкус,
магданоз,
6 с. л. олио,
800 мл вода
За ориза:
1 каф. ч. ориз,
3 с. л. краве масло,
3 каф. ч. вода,
сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме месото на хапки и го запържваме в сгорещеното олио. Изваждаме го и в същата мазнина слагаме нарязаните на дребно лук и чесън. Запържваме ги до прозрачност и добавяме червения пипер, брашното и пасираните домати.
Овкусяваме с дафиновия лист, солта, захарта и черния пипер. След като получим хомогенна смес, връщаме месото, наливаме водата и оставяме ястието да къкри на слаб огън около 40 минути.
Измиваме ориза 3 пъти в студена вода и го оставяме накиснат за 10 мин. Изцеждаме го добре и го запържваме в стопеното масло. Посоляваме го и добавяме водата. Оставяме го да ври на слаб огън около 15 минути. Отстраняваме го от огъня, покриваме тенджерата с домакинска хартия и върху нея слагаме капака, за да не пада изпарената вода, която се събира по него, в ориза.
Сервираме кебапа в дълбоки чинии, като по средата слагаме купчинка от ориза, а отстрани заливаме с порция от ястието. Поръсваме го с наситнен магданоз.