На 20 и 21 август се променя движението в част от АМ „Хемус" в Софийска област

АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

На 20 и 21 август, от 6 ч. до 17 ч., поетапно ще се променя организацията на движение в двете посоки в участъка от АМ „Хемус" от 1-и до 22-и км на територията на Софийска област. Временната организация е за почистване на облицовани окопи /канавки/. Дейностите ще се извършват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техника. При изпълнение на работата трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. 

Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

