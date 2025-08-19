ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Все повече електрически коли "бръмчат"

Дърво падна на пътя Средец - Елхово

1692
От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание СНИМКА: Pixabay

Дърво е паднало при км 41 по път II-79 в участъка Средец - Елхово.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

