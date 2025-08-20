Днес църквата почита св. прор. Самуил, вижте кой има имен ден днес

Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски

Прор. Самуил бил последният съдия по времето, когато израилтяните се управлявали от съдии, а не от царе. Още 3-годишен той бил заведен от майка си Ана в храма и посветен да служи на господ. Господ го благословил и всички в Израел го почитали като пророк. Когато остарял, отстъпил на синовете си част от властта си. Ала синовете му били алчни и несправедливи. Недоволни от тях, народните старейшини помолили Самуил да избере цар, както е у всичките народи.

Празнува: Самуил