Предимно слънчево, но с малко облаци ще е на 20 август

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31° СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Главно преди обяд ще има разкъсана облачност. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.

