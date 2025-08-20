Движението в тръбата за София на тунел „Ечемишка“ на „Хемус“ ще е ограничено

Движението в тръбата за София на тунел „Ечемишка" на автомагистрала „Хемус" ще се ограничава през нощта за почистване, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). За да не се затруднява трафикът, предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко.

От 22:00 ч. днес до 6:00 ч. на 21 август (четвъртък) ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 21 август от 22:00 до 6:00 ч. на 22 август (петък) в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

През двете нощи пътуващите към София ще преминават по обходен маршрут от пътния възел „Ботевград" (при 47-ми км) по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и по пътния възел „Витинска река" (при 30-и км) ще се връщат на автомагистралата.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, както и да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи.

На 18 и 19 август движението беше ограничено в тръбата за Варна.