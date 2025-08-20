На 25 август „Софийска вода" започва почистване на голям канализационен колектор по бул. „Гоце Делчев". Дейностите ще обхванат участъка от бул. „България" до Южен парк. Срокът за приключването им е 90 дни. В този период участъци на пътното платно ще бъдат поетапно стеснявани, без да бъде затворено изцяло движението на автомобили.

Почистването е изключително важно за нормалното функциониране на съоръжението, което отводнява прилежащите квартали. Предстоящите мащабни дейности ще осигурят безпрепятствената работа на колектора, което с оглед възможните екстремни природни явления е ключово и за превантивните дейности на дружеството.