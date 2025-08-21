ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италия критикува Израел за изграждането на нови жи...

Бърза пица с арабски питки

Пече се на фурна

КОЙ ГОТВИ

“Днес ви давам идея за вкусна бърза пица с арабски питки. Може да я направите във фурната, в еър фрайър или дори в парти грил”, ни пише Виолета Василева.

ПРОДУКТИ

Количеството е според вкусовете и предпочитанията: арабски питки (за една пица може да използвате две арабски питки или да я направите само с една),

лютеница,

кетчуп или доматено пюре,

кашкавал,

лук,

пресен пипер (червен или зелен),

колбас,

чери домати,

пресен босилек

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Вземаме една арабска питка и намазваме с лютеница навсякъде  (може и с доматено пюре или  кетчуп). Настъргваме кашкавал отгоре.

Слагаме втора питка, която също намазваме с лютеница.  Нарязваме лук на колелца, пресен пипер на малки парчета, колбас и отгоре настърган кашкавал.

Запичаме до разтапяне на кашкавала за около 5 минути във фурна, еър фрайър или в моя случай в парти грил.

Нарязваме върху готовата пица домати,   които може по желание да се сложат при запичане на пицата, и пресен босилек.

