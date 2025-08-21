Пече се на фурна
КОЙ ГОТВИ
“Днес ви давам идея за вкусна бърза пица с арабски питки. Може да я направите във фурната, в еър фрайър или дори в парти грил”, ни пише Виолета Василева.
ПРОДУКТИ
Количеството е според вкусовете и предпочитанията: арабски питки (за една пица може да използвате две арабски питки или да я направите само с една),
лютеница,
кетчуп или доматено пюре,
кашкавал,
лук,
пресен пипер (червен или зелен),
колбас,
чери домати,
пресен босилек
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Вземаме една арабска питка и намазваме с лютеница навсякъде (може и с доматено пюре или кетчуп). Настъргваме кашкавал отгоре.
Слагаме втора питка, която също намазваме с лютеница. Нарязваме лук на колелца, пресен пипер на малки парчета, колбас и отгоре настърган кашкавал.
Запичаме до разтапяне на кашкавала за около 5 минути във фурна, еър фрайър или в моя случай в парти грил.
Нарязваме върху готовата пица домати, които може по желание да се сложат при запичане на пицата, и пресен босилек.