ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21143460 www.24chasa.bg

Достъпът на коли до Терминал 2 на летище „Васил Левски“ е възстановен

1048
КАДЪР: Фейсбук/Летище София / Sofia Airport

Достъпът на автомобили до Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София е възстановен , съобщиха във Фейсбук от летището. Оттам посочват, че Kiss & Ride зоната е на обичайното си място и работи нормално.

Поради довършителни работи по дилатационните фуги на естакадата към Терминал 2 от 24 август до 7 септември спирките на междутерминалния шатъл и на градския транспорт временно ще бъдат в Kiss & Ride зоната, информират от летището. Паркинг P8 временно няма да бъде достъпен за туристически автобуси, като те могат да използват Kiss & Ride зоната с безплатен престой до 30 минути.

От 4 август до днес беше въведена временна организация на движението пред Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София. 

КАДЪР: Фейсбук/Летище София / Sofia Airport

🚗 Достъпът на автомобили до Терминал 2 е възстановен! ✅ Kiss & Ride зоната е на обичайното си място и работи...

Публикувахте от Летище София / Sofia Airport в Сряда, 20 август 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини