Православен календар за 21 август

Св. ап. Тадей. Св. мчци Васа Хелеспонтска и Васа Солунска. Св. свщмчк Симеон Самоковски

Св. Тадей бил един от 70-те апостоли и с името на Исус вършел чудеса. Слухът за тях достигнал до едеския княз Авгар, който искал да се излекува от проказа. Князът повикал Тадей и поразен от озаряващото го сияние, му се поклонил доземи, приел от него Светото кръщение, след което се излекувал. Благодарен, той поискал да възнагради апостола, но Тадей отказал дарове, като само утвърдил едеската църква и продължил да проповядва.

