На 21 август рожден ден имат

Проф. Асен Николов, началник на Родилна клиника в Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Майчин дом", член на лигата "Лекарите, на които вярваме"
Проф. Евгени Танчев, генерален адвокат в Съда на ЕС в Люксембург, бивш председател на Конституционния съд
Августина Цветкова, бивш посланик на България в Босна и Херцеговина
Аспарух Никодимов-Паро, бивш национал и футболен треньор
Проф. Емил Табаков, диригент и композитор
Д-р Румен Бостанджиев, сексолог, психотерапевт
Весела Люцканова, писателка и издателка