На 21 август рожден ден имат

Проф. Асен Николов, началник на Родилна клиника в Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Майчин дом", член на лигата "Лекарите, на които вярваме"

Проф. Евгени Танчев, генерален адвокат в Съда на ЕС в Люксембург, бивш председател на Конституционния съд

Августина Цветкова, бивш посланик на България в Босна и Херцеговина

Аспарух Никодимов-Паро, бивш национал и футболен треньор

Проф. Емил Табаков, диригент и композитор

Д-р Румен Бостанджиев, сексолог, психотерапевт

Весела Люцканова, писателка и издателка

