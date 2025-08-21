Една лента за движение на Дунав мост при Русе, интензивен трафик на "Калотина"

На границата с Република Турция трафикът е интензивен на вход за леки и товарни автомобили на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“. Интензивен е трафикът и на изход за леки автомобили на ГКПП „Калотина“ при границата с Република Сърбия. Информацията за движението по границите е актуална към 6 ч, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Румъния се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.

Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лсичково" в двете посоки на границата с Република Северна Македония. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти на границата с Румъния се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона .