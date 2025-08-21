Затварят една тръба на тунел "Люлин" по "Струма" на 21 и 22 август

Движението в тръбата за Кулата на тунел „Люлин“ на автомагистрала „Струма“ временно ще се ограничава днес и утре, 21 и 22 август, през нощта за почистване и боядисване. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ).

От 22 ч днес до 6 ч на 22 август, петък, ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 22 август от 22 ч до 6 ч на 23 август, събота, в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към Кулата ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел „Люлин“.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

До 22 август ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от автомагистрала „Струма“ между 10-и и 37-и километър на територията на област Перник, информираха от АПИ.