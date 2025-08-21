Ограничават престоя и паркирането в района на Националния стадион днес заради мач

Ограничава се престоят и паркирането на места около Националния стадион „Васил Левски“ днес заради футболната среща между Професионален футболен клуб „Левски“ и „Аз Алкмаар“ от Нидерландия, съобщиха от Столичната община.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ от 8 ч до 23 ч на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски“, както и от 12 ч до 23 ч на южното платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Ген. Гурко“, предава БТА.

Мачът ще се състои тази вечер от 21 ч.