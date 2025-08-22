Гръцка мусака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Петко Петков изпраща рецепта за вкусна мусака.

ПРОДУКТИ

600 г свинско месо (може също така агнешко или телешко), 50 мл олио, 1 кг патладжани, 2 глави лук, 2 скилидки чесън, 400 г домати на кубчета от консерва, 1/2 ч.ч. червено вино, 1 ч.л. канела, 2 бр. дафинов лист, сол, черен и червен пипер на вкус, 1 ч.л. риган

За соса бешамел:

50 г масло, 50 г брашно, 500 мл прясно мляко, сол, черен пипер на вкус (може да се настърже и малко индийско орехче) 50 г пармезан, 1 жълтък

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Обелваме и нарязваме патладжаните на филийки. Изпържваме ги в тиган или на грил, може и печени във фурната.

Запържваме в тиган лука, чесъна и след няколко минути добавяме виното. Оставяме алкохолът да се изпари и прибавяме каймата, след това доматите и подправките. Ако доматите накиселяват, може да добавим чаена лъжичка захар, за да балансира вкуса.

Разбъркваме и оставяме да покъкри за около 20 минути. В тава редим патладжаните, отгоре насипваме сместа с каймата.

Завършваме със сос бешамел, който сме приготвили, като в касерола запържваме брашното в маслото до златисто и прибавяме прясното мляко. Енергично разбъркваме, докато сосът се сгъсти.

Прибавяме и един жълтък и малко настърган пармезан. Отново разбъркваме добре. Печем в загрята фурна на 180 градуса около 40 минути.