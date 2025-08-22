Гръцка мусака

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
Петко Петков изпраща рецепта за вкусна мусака.
ПРОДУКТИ
600 г свинско месо (може също така агнешко или телешко), 50 мл олио, 1 кг патладжани, 2 глави лук, 2 скилидки чесън, 400 г домати на кубчета от консерва, 1/2 ч.ч. червено вино, 1 ч.л. канела, 2 бр. дафинов лист, сол, черен и червен пипер на вкус, 1 ч.л. риган
За соса бешамел:
50 г масло, 50 г брашно, 500 мл прясно мляко, сол, черен пипер на вкус (може да се настърже и малко индийско орехче) 50 г пармезан, 1 жълтък
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Обелваме и нарязваме патладжаните на филийки. Изпържваме ги в тиган или на грил, може и печени във фурната.
Запържваме в тиган лука, чесъна и след няколко минути добавяме виното. Оставяме алкохолът да се изпари и прибавяме каймата, след това доматите и подправките. Ако доматите накиселяват, може да добавим чаена лъжичка захар, за да балансира вкуса.
Разбъркваме и оставяме да покъкри за около 20 минути. В тава редим патладжаните, отгоре насипваме сместа с каймата.
Завършваме със сос бешамел, който сме приготвили, като в касерола запържваме брашното в маслото до златисто и прибавяме прясното мляко. Енергично разбъркваме, докато сосът се сгъсти.
Прибавяме и един жълтък и малко настърган пармезан. Отново разбъркваме добре. Печем в загрята фурна на 180 градуса около 40 минути.