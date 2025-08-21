Почистване на канавки ограничава движението по "Хемус" в петък и събота

В петък и събота за почистване на канавки ще се променя организацията на движение в участък от на АМ „Хемус" в Софийска област.

На 22 и 23 август, от 6 ч. до 17 ч., поетапно ще се променя организацията на движение в посока Варна в участъка от АМ „Хемус" от 8-и до 22-и км на територията на Софийска област. Временната организация е за почистване на облицовани окопи /канавки/. Дейностите ще се извършват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техника. При изпълнение на работата трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента без ограничения.

Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

През следващата седмица през нощта временно ще се ограничава движението в тунел „Витиня" на АМ „Хемус" за измиване и боядисване на съоръжението.

От 22 ч. на 25 август /понеделник/ до 6 ч. на 26 август /вторник/ ще бъде спряно движението в тръбата за Варна. При изпълнение на дейностите, пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река" по път I-1 София – Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. „Ботевград".

През нощта на 27 август /сряда/ от 22 ч. до 6 ч. на 28 август /четвъртък/ ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Обходният маршрут в посока столицата ще бъде от п. в. „Ботевград" по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и ще продължат по магистралата при п. в. „Витинска река".

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ.