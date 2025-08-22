Топло с облаци и малко дъжд през почивните дни

По морето ще е ветровито

Високи ще са температурите и в началото на следващата седмица

Минималните температури в петък ще бъдат от 16 до 20 градуса, по Черноморието до 21 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, но бързо от запад ще се заоблачава. Следобед бързо ще премине хладна вълна от запад с краткотрайни валежи в западните и в северните райони.

В Дунавската равнина ще прегърми

Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, в района на София 33, по Черноморието - 28-30 градуса.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. Сутринта ще е слънчево, но от запад пак ще се заоблачава. Следобед над планините от южните райони и по Черноморието слабо ще превали. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, в района на София 27.

Над планините следобед ще има разкъсани облаци, повече над Пирин и Родопите с възможност за превалявания. Максималните температури над 2500 м ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 м - от 17 до 20.

По Черноморието преди обед ще е слънчево и ветровито, следобед се очаква заоблачаване и слабо ще превали. Максималните температури на въздуха през деня ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие, до 26 градуса по южното.

Вълнението по Северното Черноморие е 4 бала, а по Южното 3 бала

В неделя минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса, в Северозападна България 12-14. Преди обед ще бъде слънчево.

Следобед бързо от запад на изток ще премине облачна вълна с развитие на мощни купести облаци и възможност за краткотрайни валежи в Източна Стара планина и над Добруджа. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, в района на София 27.

Над планините следобед ще се появят облаци от запад. Превалявания се очакват в Източна Стара планина. Максималните температури над 2500 м ще са от 8 до 12 градуса, а на 1500 м - от 16 до 20.

Слънчево и ветровито ще е по Черноморието. Следобед слабо ще превали на север от Варна. Максималните температури на въздуха ще бъдат от 28 до 31 градуса. Вятърът постепенно ще отслабва. Вълнението постепенно ще отслабва.

В понеделник и вторник ще е ветровито,

бързо ще преминават облаци от запад на изток. Повече облаци с възможност за превалявания над западните и над североизточните райони. Бързо ще се затопля с дневни температури от 29 до 34 градуса.