Проф. Георги Рачев: Днес ще има ветрец, ще превали и всичко ще приключи до полунощ

Проф. Георги Рачев Кадър: бТВ

Лято си е навън. 26-27 градуса какво е? А че в събота, неделя и понеделник ще има малко по-ниски температури, това не означава нищо, каза климатологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

По думите му няма да се срутят температурите, няма да замръзнем. Ще има ветрец, ще превали и всичко това ще приключи до полунощ. През уикенда ще има много хубаво, свежо време.

От вторник температурите пак ще се повишават до над 30 градуса с много слънце и така ще е до 4-5 септември, като ще има временни захлаждания.

За това ще повлияе циклонът Ерин, обясни професорът.

Около 12 ч днес в Западна България ще започнат превалявания, ще приключат в Източна около 20 ч.

Трябва да вали, имаме нужда, но няма да вали кой знае колко, каза Рачев. Допълни, че идва период с по-малко валежи. "Не трябва да гледаме с големите розови очила. Трябва да се мисли. Източват се язовирите и то за направата на евтин ток", каза професорът.

Проф. Георги Рачев Кадър: бТВ

