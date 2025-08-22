Вижте как променят движението в София на 6 септември заради щафетен маратон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Реорганизират движението на 6 септември заради щафетен маратон в София. Той ще се проведе от 09:00 до 13:30 ч. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Маршрутът ще бъде: старт от северозападното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" пред Националния стадион „Васил Левски" по западното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", по източното пътно платно на ул. „Проф. Фритьоф Нансен", обратен завой при бул. „Васил Левски", по западното пътно платно на ул. „Проф. Фритьоф Нансен", надясно по бул. „България", по източното пътно платно на бул. „Пенчо Славейков", обратен завой по тротоара на бул. „Витоша", по западното пътно платно на бул. „Пенчо Славейков", по бул. „България", надясно по западното пътно платно на бул. „Черни връх", обратен завой при ул. „Св. Наум", по източното пътно платно на бул. „Черни връх", по югоизточното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", бул. „Драган Цанков", "Борисова градина", изход от "Борисова градина" при Националния стадион „Васил Левски", по югоизточното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" до Орлов мост, преминава по пешеходната зона, по северозападното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" до Националния стадион „Васил Левски", където е финалът.

Във връзка с провеждането на маратона се въвежда временна организация на движението, като се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

От 08:00 часа на 05.09.2025 г. до 07:00 часа на 06.09.2025 г. на моста пред Националния стадион „Васил Левски" – 2 паркоместа.

От 07:00 часа на 06.09.2025 г. до приключване на мероприятието на моста пред Националния стадион „Васил Левски".

От 07:30 до 13:30 часа на 06.09.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по:

● Ул. „Ген. Гурко" между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и бул. „Васил Левски".

● Ул. „Любен Каравелов" между ул. „Ген. Паренсов" и ул. „Ген. Гурко".

● Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" между бул. „Цар Освободител" и ул. „Проф. Фр. Нансен".

● Бул. „Драган Цанков" между ул. „Митрополит Кирил Видински" и бул. „ Евлоги и Христо Георгиеви".

● Южното пътно платно на бул. „България" между бул. „Черни връх" и бул. „Акад. Ив. Гешов".

● Бул. „Черни връх" и ул. „Проф. Фр. Нансен" между бул. „Свети Наум" и бул. „Васил Левски".

● Бул. „Пенчо Славейков" между бул. „България" и бул. „Витоша".

● Тунела на НДК, участъка, водещ към бул. „Черни връх" и бул. „България" (бившето трасе на трамвай № 6).

От 04:30 до 14:00 часа на 06.09.2025 г. частично се променят маршрутите на градския транспорт, както следва:

● Автобусна линия № 9 (в посока пл. „Орлов мост") ще се движи: от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" надясно по бул. „Цар Освободител", надясно по бул. „Васил Левски", по ул. „Шипка" и по маршрута си.

Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" на 50 метра преди бул. „Цар Освободител" в посока пл. „Орлов мост".

● Автобусна линия № 72:

- в посока ж.к. „Западен парк": от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" по бул. „Цар Освободител", по бул. „Васил Левски", по бул. „Патриарх Евтимий", по бул. „Прага", ул. „Св. Георги Софийски" и по маршрута.

- в посока "Плиска": от ул. „Св. Георги Софийски" направо по бул. „Прага", по бул. „Ген. Скобелев" и транспортен тунел НДК, бул. „Васил Левски", по ул. „Шипка", по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и по маршрута.

Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" на 50,00 метра от бул. „Цар Освободител" в посока ж.к. „Западен парк" и на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък на маршрута.

● Автобусна линия № 76 (в посока ж.к. „Гоце Делчев"): от бул. „Цариградско шосе" по бул. „Цар Освободител", по бул. „Васил Левски", бул. „Патриарх Евтимий" (връщане по бул. „Ген. Скобелев" и транспортен тунел НДК), наляво по бул. „Прага", ул. „Св. Георги Софийски", по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов", бул. „П. Ю. Тодоров" и по маршрута си, двупосочно;

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променения участък на маршрута и на спирка с код 1288 „Пл. "Орлов мост" на бул. „Цариградско шосе" преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока ж.к. „Гоце Делчев", за автобусна линия № 280, N1 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11.

● Автобусни линии №№ 3, 84 (в посока ул. „Ген. Гурко"): от бул. „Цариградско шосе" надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", обратен завой при ул. „Шипка" (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", бул. „Цариградско шосе" и по маршрутите си.

Автобусите ще спират на спирка с код 1288 „Пл. "Орлов мост" на бул. „Цариградско шосе" преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока СУ „Св. Климент Охридски" (за автобусна линия №№ 280, N1 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11), и на спирка с код 0442 „Военна академия" на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" след ул. „Шипка" в посока пл. „Орлов мост" (за автобусни линии №№ 9, 72, 75 и 213).

● Автобусна линия № 94 (в посока СУ „Св. Климент Охридски"): от бул. "Свети Наум" наляво по бул. "Черни връх", по бул. "Джеймс Баучър", по ул. "Стоян Михайловски" и по маршрута до "Студентски град".

Автобусите да спират на съществуващите трамвайни спирки по бул. "Джеймс Баучер" и на съществуващите автобусни спирки по бул. "Черни връх" за линия № Х9.

● Автобусна линия № 204 (в посока ж.к. „Гоце Делчев"): от бул. „Цариградско шосе" по бул. „Цар Освободител", по бул. „Васил Левски", бул. „Патриарх Евтимий" (връщане по бул. „Ген. Скобелев" и транспортен тунел НДК), наляво бул. „Прага", ул. „Св. Георги Софийски", наляво по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов", по бул. „България" и по маршрута си, двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променения участък на маршрута и на спирка с код 1288 „Пл. "Орлов мост" на бул. „Цариградско шосе" преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока в посока ж.к. „Гоце Делчев" (за автобусна линия №№ 280, N1 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11).

● Автобусна линия № 604:

- в посока Институт „Пирогов": от бул. „Цариградско шосе" по бул. „Цар Освободител", наляво по бул. „Васил Левски", бул. „Патриарх Евтимий", наляво по бул. „Прага", ул. „Св. Георги Софийски", надясно по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов" и по маршрута си;

- в посока гара „Искър": от бул. „Пенчо Славейков" наляво по бул. „Прага", бул. „Ген. Скобелев" и транспортен тунел НДК, бул. „Васил Левски", надясно по бул. „Цар Освободител", бул. „Цариградско шосе" и по маршрута си.

Автобусите ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък на маршрута и на спирка с код 1288 „Пл. "Орлов мост" на бул. „Цариградско шосе" преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока Институт „Пирогов" (за автобусна линия №№ 280, N1 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11).

● Автобусна линия № 61 ще се движи по маршрут от местност Златните мостове до спирка „Център по хигиена" (начална и крайна спирка с код: 2343 за автобусна линия № 64), както следва: от бул. „България", наляво по бул. "Акад. Ив. Евстр. Гешов", обратен завой на ул. „Св. Г. Софийски" и бул. "Акад. Евстр. Гешов", по бул. „България" и по маршрута си двупосочно.

В промения участък автобусите ще спират на спирки:

- 0269 бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов" за автобусни и тролейбусна линии №№ 64, 74, 604, N4 и ТБ8;

- 2342 „Център по хигиена" за автобусни и тролейбусни линии №№ 64,74,604, N4, ТБ1, 2, 8, 9;

- 2343 „Център по хигиена" за автобусни и тролейбусни линии №№64,74,604, N4, ТБ1, 2, 8, 9.

● Маршрутът на тролейбусна линия № 6 се скъсява до пл. „Руски паметник":

- от ж.к. "Люлин-3" – ухо – по действащия маршрут до кръстовище бул. „Патриарх Евтимий"/ул. „Проф. Фритьов Нансен", направо по бул. „Патриарх Евтимий", по бул. „Ген. Скобелев" до площад „Руски паметник", обратен завой на площада, транспортен подлез „НДК", бул. „Васил Левски" и от спирка 1806 „Ул. 6 септември" по маршрут посока ж.к. „Люлин-3".

● Маршрутът на тролейбусна линия № 7 се скъсява до кино „Одеон", както следва:

- от ж.к. "Люлин-3" по действащия маршрут до транспортен подлез „НДК", продължава по бул. „Васил Левски", обратен завой на кино „Одеон" (кръстовище бул. „Васил Левски"/бул. „Патриарх Евтимий" и по бул. „Патриарх Евтимий" обратно по маршрута до ж.к. „Люлин-3".