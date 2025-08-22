ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-годишно момче с автоимунно заболяване има нужда...

Възстановиха движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

АМ "Тракия" СНИМКА: АПИ

Движението при км 26 на АМ "Тракия" в посока Бургас е възстановено. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

То се изпълняваше в една лента заради катастрофа с лек автомобил на пътя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ "Тракия" СНИМКА: АПИ

