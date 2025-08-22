Възстановиха движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при км 26 на АМ "Тракия" в посока Бургас е възстановено. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

То се изпълняваше в една лента заради катастрофа с лек автомобил на пътя.