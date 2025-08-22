Възстановено е движението при 26-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при 26-и км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението там по-рано днес се осъществяваше в активната лента поради катастрофирал автомобил.