ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-годишно момче с автоимунно заболяване има нужда...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21154587 www.24chasa.bg

Възстановено е движението при 26-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас

1232
снимка; АПИ

Възстановено е движението при 26-и км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението там по-рано днес се осъществяваше в активната лента поради катастрофирал автомобил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

снимка; АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)