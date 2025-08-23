Православен календар за 23 август, вижте кой празнува имен ден

Св. мчк Луп. Св. Ириней, еп. Лионски (Отдание на Успение Богородично)

Ириней от дете бил посветен в учението на Исус. Когато го ръкоположили за презвитер, заминал за Галия и заедно със свети Потин проповядвали божието слово. Двамата светии станали основатели на църкви в Лион и Виена, но били подложени на гонения. Свети Ириней бил избран за епископ на Лион и написал книга, в която ясно изложил християнското учение и опровергал тезите на своите опоненти. Оттогава светата църква го почита като един от най-великите отци на християнската вяра.

Имен ден празнуват: Витан, Вълкадин, Вълко, Вълкан, Въльо, Вълкана