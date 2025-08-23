ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без българи в “Големият шлем” след почти 30 г.

Предимно слънчево ще е на 23 август, но на места ще е облачно и ще вали

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31° СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните и крайните южни райони облачността ще е променлива, често значителна. В следобедните часове краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските райони на Южна България. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, но валежи не се очакват. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна ще е облачността над Родопите и Странджа, а краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност ще има в следобедните часове главно в Родопите. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 13°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

