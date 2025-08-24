ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 24 август рожден ден имат

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21157611 www.24chasa.bg

На 24 август рожден ден имат

816

Димитър Шумаров, заместник главен изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка

Проф. Георги Фотев, социолог, доктор на науките, почетен професор на Нов български университет и директор на Центъра за изучаване на европейските ценности при НБУ, член на Европейската академия на науките и изкуствата

Павел Колев, спортен журналист, бивш изпълнителен директор на “Левски” и на БФС

Ради Найденов, дипломат

Проф. д-р Виктор Златков, гинеколог, бивш ректор на МУ - София

Д-р Иванка Ципоркова, началник - отделение по очни боести в УМБАЛ ЗДРАВЕ, Пазарджик

Иван Петков, дипломат

Силвия Рангелова-Сунгарска, актриса

Любомир Загоров, депутат

Николай Братованов, депутат

Костадин Филипов, журналист

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя