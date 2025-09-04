Три поколения почиват под един летен покрив на брега

Къщата е в духа на американската крайбрежна архитектура - широка, отворена и хоризонтална

Тази къща на Южното Черноморие е не просто ремонтирана, а е изцяло възродена за нов живот. Благодарение на интериорния проект на дизайнерката Яна Атанасова.

Построена през 2006 година, просторната едноетажна вила от около 100 квадратни метра е част от група от къщи недалеч от село Лозенец. Къщата е издържана в духа на американската крайбрежна архитектура – широка, отворена и хоризонтална.

Днес тя се превръща в лятна резиденция за голямо семейство, в която под един покрив съжителстват възрастни родители и млада двойка с деца – общност от поколения, свързани от спомени, бъдеще и... от морето. Основното предизвикателство е не мащабът, а настройването на пространството към ритъма на лятото – сезонен живот, който изисква едновременно лекота, удобство и емоционална топлина. За частичната реновация на имота архитектурата е запазена в първоначалния вид, но е освежена така, че да разказва нова история. Всички трансформации са съсредоточени в интериора: промяна на кухненската зона, интеграция на дневната с фокус към камината, облицована с врачански камък.

Тя е допълнена от барплот, интегриран по нейната ос, така че кухнята и дневната да преливат плавно в една композиция. Обширното пространство с директен излаз към верандата и морето е организирано така, че да бъде център за срещи, почивка и споделени моменти. Меката мебел – широк, разлят диван в средиземноморски стил е тапицирана в светла естествена материя, а откритите греди на покрива са оцветени в бяло. Обемисти осветителни тела, напомнящи плетени кошници, придават непринудено и артистично присъствие, като хвърлят динамични сенки във вид на вълни.

Обзавеждането е изпълнено предимно по индивидуален проект – кухнята, родителската спалня, докато детската стая е решена с модулни мебели, които “да растат” заедно с децата.

Животът тук се разгръща навън – към верандата, кухнята и лятната баня с душ, където морският пясък се отмива под открито небе. В дворното пространство са обособени два къта за релакс: един тих и сенчест за възрастните, и друг – слънчев и весел за децата. Паркоместата и практичното зониране правят ваканционното обитаване приятно и лесно, а усещането за дом – пълно.