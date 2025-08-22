Пускат водата в Плевен за половин час повече от предходните дни

В Плевен тази вечер ще има вода половин час повече от предходните дни. Това съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД на сайта си.

От ВиК посочиха, че според последни данни, във водоснабдителната система на Плевенска област продължават да постъпват недостатъчни водни количества от водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм“ и от регионалните водоизточници „Биволаре“, „Долна Митрополия“ и „Крушовица“. Въпреки това водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено тази вечер за три часа – от 19:00 до 22:00 ч. С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 22:00 до 7:00 ч. утре.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от ВГ „Черни Осъм“ – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава също за три часа, но от 20:00 до 23:00 ч. Водоподаването им ще бъде спряно от 23:00 до 7:00 ч.

В събота, 23 август, вода за потребителите от всички населени места на воден режим ще се подава от 7:00 до 10:00 ч.

От дружеството добавят, че подадената във водоснабдителната система вода за отделните селища достига до потребителите според техническите възможности на водопроводната мрежа и инфраструктура. Те ще информират за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

По-рано днес в Плевен се събра Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на територията на област Плевен. На заседанието му беше решено още от началото на другата седмица да започне идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода в общината.

В сряда Общинският съвет реши да бъде създадена временна кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината. Нейното първо заседание ще бъде на 25 август.