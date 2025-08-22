ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ураганен вятър спря движението по пътя Русе - Дуна...

Времето София 28° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21158084 www.24chasa.bg

Ураганен вятър спря движението по пътя Русе - Дунав мост

956
Всички МПС изчакват на място СНИМКА: Pixabay

Временно се ограничава движението по път I-2 Русе - Дунав мост и двете посоки поради преминал ураганен вятър, съобщиха от АПИ. 

Всички МПС изчакват на място. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Всички МПС изчакват на място СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя