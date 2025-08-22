Спряха временно ферибота Оряхово - Бекет заради вятър и ниски води на Дунав

Фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет на границата с Румъния, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър, посочват от Главната дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.

От "Гранична полиция" съобщават за интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция тази вечер на вход за леки автомобили, както и на ГКПП "Kалотина "на границата със Сърбия на вход и изход за леки автомобили.

Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки на границата с Република Северна Македония. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове, пише БТА.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград на границата с Гърция е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона, напомнят от "Гранична полиция". На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.