Затварят пътя за Гърция през Златоград за 20 дни

Валентин Хаджиев

Според табелата пътя са затваря заради "паважни работи".

Пътят за Гърция през ГКПП- Златоград ще бъде затворен в периода от 25-ти август до 13-ти септември. Това става ясно от табела, поставена от гръцките власти на граничния пункт, публикувана в социалните мрежи от кмета на Златоград Мирослав Янчев.
Преминаването през ГКПП- Златоград ще бъде ограничено, поради ремонтни дейности на пътя от гръцка страна. Пътят ще работи нормално само в неделя. През останалите дни от понеделник до събота, в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 ч. За предстоящите ремонтни дейности властите в Гърция не са уведомили предварително община Златоград, областната администрация и дори Гранични войски.

