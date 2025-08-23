Затварят пътя за Гърция през Златоград за 20 дни

Пътят за Гърция през ГКПП- Златоград ще бъде затворен в периода от 25-ти август до 13-ти септември. Това става ясно от табела, поставена от гръцките власти на граничния пункт, публикувана в социалните мрежи от кмета на Златоград Мирослав Янчев.

Преминаването през ГКПП- Златоград ще бъде ограничено, поради ремонтни дейности на пътя от гръцка страна. Пътят ще работи нормално само в неделя. През останалите дни от понеделник до събота, в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 ч. За предстоящите ремонтни дейности властите в Гърция не са уведомили предварително община Златоград, областната администрация и дори Гранични войски.