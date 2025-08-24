Слънчево с временни увеличения на облачността и ветрец ще е на 24 август

Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността преди пладне над северните, а след обяд главно над планинските райони. Вятърът ще бъде умерен, в Дунавската равнина временно силен, от север-северозапад, вечерта ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който след пладне и вечерта ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°.

Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове главно над Рило-Родопската област ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, а по билото на Централна Стара планина и временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.