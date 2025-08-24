Между 7 и 13 градуса в планините, във високите части духа силен вятър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В следобедните часове се очаква заоблачаване, предупредиха от ПСС.

Температурите варират между 7 и 13 градуса, като във високите части на планините духа силен вятър.

Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие, информираха още планинските спасители.

Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността преди пладне над северните, а след обяд главно над планинските райони, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Вятърът ще бъде умерен, в Дунавската равнина временно силен, от север-северозапад, вечерта ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.