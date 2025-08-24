Катастрофа затруднява трафика по пътя Симитли-Банско

Временно движението по път II-19 Симитли-Банско при км 34 се осъществява двупосочно в една лента заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от полицаи.

Движението вчера при км 35 на път II-19 Симитли – Банско се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие. Шофьорите се движеха с повишено внимание и съобразена скорост, а трафикът се регулираше от "Пътна полиция", припомня БТА.

В петък вечерта шофьор на 19 години загина при пътен инцидент между селата Яворница и Ключ. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в дърво и се е преобърнал, като на място е загинал 19-годишният водач. Временно беше ограничено движението в една лента на автомагистрала ,,Струма" при км 68 посока Кулата.