Супер интензивен трафик - по 300 коли за час минават през Капитан Андреево

По около 290 леки автомобила минават за час през Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като трафикът е много интензивен на деветте входни платна към България, съобщиха от "Гранична полиция". За миналото денонощие през пункта са преминали общо 6979 коли. Между 50 и 60 са преминалите автобуси, които се обработват в отделен коридор.

Причината е масовото завръщане от югоизточната ни съседка на работещи в страните в Западна Европа след летните отпуски. Най-големият трафик, който е бил отчитан, е бил близо 10 000 леки автомобила за 24 часа. На пункта са командировани служители от Регионалните дирекции на "Гранична полиция" в Русе и Смолян. Очаква се пикът да продължи до началото на септември.

По данни на Агенция "Митници" за последното денонощие до 8:00 часа днес в двете посоки през "Капитан Андреево" са преминали 2703 товарни автомобила.

Още в началото на тазгодишния летен сезон генералният ни консул в Одрин Радослава Кафеджийска информира, че на среща между представителите на държавните институции на България и Турция са били обсъдени съвместни мерки за посрещане на предизвикателствата на интензивния трафик на моторни превозни средства и туристическия поток в предстоящите месеци, припомня БТА.