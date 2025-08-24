Възстановиха движението по пътя Симитли-Банско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по път II-19 Симитли - Банско при км 34, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано трафикът се регулираше от полицаи, като временно движението по път II-19 Симитли-Банско при км 34 се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, припомня БТА.

В петък вечерта шофьор на 19 години загина при пътен инцидент между селата Яворница и Ключ. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в дърво и се е преобърнал, като на място е загинал 19-годишният водач. Временно беше ограничено движението в една лента на автомагистрала ,,Струма" при км 68 посока Кулата.