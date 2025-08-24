ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Внезапно торнадо премина през Свети Влас и Слънчев бряг

Внезапно торнадо премина през Свети Влас и Слънчев бряг

Стихията е разхвърлила и начупила вещи на плажуващите, но за щастие няма данни за пострадали хора. Снимка Фейсбук

Около 15:30 часа на 24 август внезапно торнадо премина през Paradise Beach, в участъка между Свети Влас и Слънчев бряг. Това твърдят очевидци в социалната мрежа Фейсбук. По техни данни стихията е разхвърлила и начупила вещи на плажуващите, но за щастие няма данни за пострадали хора.

Очевидци съобщават, че вятърът е бил изключително силен и за кратко е предизвикал хаос на плажа. 

Сред напрежението се открои и акт на солидарност – благодарности бяха отправени към двойка плажуващи, които със своя падълборд събраха всички надуваеми предмети, изхвърлени в морето, и ги върнаха на притежателите им.

