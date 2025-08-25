ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кекс с банани и замразени къпини

1172

Кой готви

Анелия Терзиева изпраща вкусна и здравословна рецепта.

Продукти

2 добре узрели банана

2 яйца

150 г замразени къпини или малини

100 г масло

120 г кокосова захар

200 г брашно

щипка канела

1 бакпулвер

ванилия

Начин на приготвяне

Разбиваме яйцата със захарта. Добавяме разтопеното масло и разбъркваме добре.

Прибавяме намачканите банани и ванилията.

Пресяваме брашното заедно с канелата и бакпулвера и постепенно го добавяме към сместа.

Добавяме замразените плодове, след като се получи хомогенна смес, които предварително сме оваляли  в брашно.

Печем за около 40-45 минути на 170-180 градуса.

