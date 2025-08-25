Кекс с банани и замразени къпини

Кой готви
Анелия Терзиева изпраща вкусна и здравословна рецепта.
Продукти
2 добре узрели банана
2 яйца
150 г замразени къпини или малини
100 г масло
120 г кокосова захар
200 г брашно
щипка канела
1 бакпулвер
ванилия
Начин на приготвяне
Разбиваме яйцата със захарта. Добавяме разтопеното масло и разбъркваме добре.
Прибавяме намачканите банани и ванилията.
Пресяваме брашното заедно с канелата и бакпулвера и постепенно го добавяме към сместа.
Добавяме замразените плодове, след като се получи хомогенна смес, които предварително сме оваляли в брашно.
Печем за около 40-45 минути на 170-180 градуса.