На 25 август рожден ден имат

1424

Янка Рупкина, народна певица

Д-р Илко Семерджиев, учредител и почетен председател на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване и изпълнителен директор на “Доброволна осигурителна мрежа-Здраве” АД, бивш министър на здравеопазването

Д-р Мария Радева-Михайлова, кардиолог и началник- отделение по вътрешни болести в МБАЛ “ЗДРАВЕ, Велинград

Д-р Нина Любенова, хирург

Олга Кeрелска, член на ВСС

Георги Чалъков-Чалъчето, карикатурист

Евгени Йотов, музикант в “Ку-Ку бенд”

Проф. Валери Тодоров, журналист, бивш генерален директор на БНР

