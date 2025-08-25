На 25 август рожден ден имат

Янка Рупкина, народна певица
Д-р Илко Семерджиев, учредител и почетен председател на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване и изпълнителен директор на “Доброволна осигурителна мрежа-Здраве” АД, бивш министър на здравеопазването
Д-р Мария Радева-Михайлова, кардиолог и началник- отделение по вътрешни болести в МБАЛ “ЗДРАВЕ, Велинград
Д-р Нина Любенова, хирург
Олга Кeрелска, член на ВСС
Георги Чалъков-Чалъчето, карикатурист
Евгени Йотов, музикант в “Ку-Ку бенд”
Проф. Валери Тодоров, журналист, бивш генерален директор на БНР