Вижте къде в София няма да има вода на 26 август

Лоши са условията за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините. Снимка: Pixabay

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Терените са мокри, а на места все още превалява дъжд. Температурите са сравнително ниски и варират между 5 и 10 градуса. Във високите части духа слаб до умерен вятър, предупредиха от ПСС.

През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

От ПСС съветват всички туристи да излизат в планината само с подходяща екипировка, съобразена със спецификите на терена и климатичните условия, както и с добре заредени мобилен телефон. От планинската служба напомнят също, че денят става все по-къс, по-рано се стъмва, а температурите в планината падат.

