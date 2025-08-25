ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна до магистрала „Тракия”

На 27 и 28 август през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки

Възможни са затруднения при купуването на е-винетки СНИМКА: Архив

На 27 август (сряда) от 20 ч. до 1 ч. през нощта на 28 август (четвъртък), както и от 20 ч. на 28 август до 1 ч. през нощта на 29 август (петък), ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". 

В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.

