Маринован патладжан в сладко-кисел сос

КОЙ ГОТВИ

Пепа Стоева ни изпраща лятна рецепта с патладжани за вкусна салата или разядка.

ПРОДУКТИ

3 бр. патладжани (около 1кг), 4-5 лъжици царевично нишесте

За соса: 150 мл оцет, 150 г захар, 100 мл вода, 50 мл бяло вино, 1 малка червена чушка, почистена от семето, 2-3 скилидки чесън, 2-3 зърна кориандър, 2-3 зърна бял синап, щипка-две лют пипер (по желание), 2 щипки сол, 1 равна ч.л. царевично нишесте, олио за пържене

Приготвя се с царевични нишесте Снимка: Снимки: Личен Архив

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Обелваме патладжаните и ги нарязваме на пръчици с дебелина 1-1,5 см. Посоляваме ги и оставяме да се отцедят.

Поставяме в купа всички продукти за соса без захарта, водата, оцета и нишестето и ги пасираме. Прехвърляме ги в малка тенджера, добавяме водата, захарта и оцета и варим около 10 мин на средна степен на котлона. Охлажда се.

Измиваме патладжаните и ги овалваме в нишестето. В касерола загряваме 2 см олио. Пускат се по малко от парчетата патладжан и се пържат до зачервяване - по 3-4 мин всяка партида, като се разбъркват няколко пъти. Изваждат се с решетъчна лъжица и се поставят в купата с охладения сос. Престояват там, докато стане време за изваждане на следващата партида, после се прехвърлят в чиния.

След изпържването на всички патладжани сосът се връща на котлона и отново кипва. Прибавя се размитото в малко вода царевично нишесте и се сгъстява съвсем леко. С готовия сос се заливат изпържените патладжани.