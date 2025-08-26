ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 26 август рожден ден имат

Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет" АД, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Полк. проф. д-р Ивайло Даскалов, дм, началник на Клиника “Кардиология” на ВМА, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Проф. д-р Владислав Христов, началник на Клиника по хирургия в “Пирогов”, председател на Българска асоциация за раните (БАР)

Павел Станчев, съветник на “Планет тв”, Словения, бивш главен изпълнителен директор на “bTV Медия груп” и на Нова тв

Александър Мутафчийски, солист и режисьор в Държавния музикален театър

Велко Йотов, футболен национал от САЩ'94

Александър Цветков, бивш министър на транспорта

Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА “Българска служба за акредитация”

Любомир Любенов, олимпийски шампион по кану-каяк

Хюсеин Хафъзов, депутат

