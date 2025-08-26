ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайският президент прие в Пекин председателя на ...

Предимно слънчево ще е времето на 26 август

Слънце

На 26 август ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Южна България, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°25°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но без съществени валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

