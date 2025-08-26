ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът: Срокът за възражение срещу изравнител...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21173471 www.24chasa.bg

Проф. Георги Рачев: До неделя всеки ден температурите ще се качват с 1-2 градуса

7276
Проф. Георги Рачев

От днес до неделя с по 1-2 градуса ще се покачват температурите. Това съобщи пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев. 

Преди час нямаше температура над 18 градуса в цяла България. И дори имаше 4 градуса разлика между центъра на София и източните крайни квартали, посочи климатологът. 

"Слънчо си отива към Екватора и оттам идва есента. Тя обаче е отложена с 2 седмици, а типичната есен ще е през ноември", прогнозира проф. Рачев.

Той обясни, че преди дни в дълготрайната прогноза се е очаквал много силен дъжд в Истанбул, но сега прогнозата е, че няма да вали. Същото се случило и с прогнозата за Пловдив в началото на месеца.

Валежи у нас се очакват в планините. 

Проф. Георги Рачев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя