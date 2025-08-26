Проф. Георги Рачев: До неделя всеки ден температурите ще се качват с 1-2 градуса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От днес до неделя с по 1-2 градуса ще се покачват температурите. Това съобщи пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

Преди час нямаше температура над 18 градуса в цяла България. И дори имаше 4 градуса разлика между центъра на София и източните крайни квартали, посочи климатологът.

"Слънчо си отива към Екватора и оттам идва есента. Тя обаче е отложена с 2 седмици, а типичната есен ще е през ноември", прогнозира проф. Рачев.

Той обясни, че преди дни в дълготрайната прогноза се е очаквал много силен дъжд в Истанбул, но сега прогнозата е, че няма да вали. Същото се случило и с прогнозата за Пловдив в началото на месеца.

Валежи у нас се очакват в планините.