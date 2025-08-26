ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничават движението в едната тръба на тунел "Люлин" на АМ "Струма"

Път Снимка: Pixabay

На 26 и 27 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за София на тунел „Люлин" на АМ „Струма", съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

От 22 ч. на 26 август /вторник/ до 6 ч. на 27 август /сряда/ ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 27 август от 22 ч. до 6 ч. на 28 август /четвъртък/ в същата тунелна тръба движението ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към София ще преминават двупосочно в тръбата за Перник на тунел „Люлин". За да не се затрудняват преминаващите предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

