Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Има вероятност да се заоблачи в следобедните часове, посочиха оттам. Тази сутрин духа умерен вятър във високите части на планините.

От ПСС добавиха, че през изминалото денонощие не е имало инциденти.

За слънчево време в планините с временни увеличения на облачността, но без съществени валежи, съобщиха вчера от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13°.