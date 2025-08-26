ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров разтърси с признание: След контузи...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21174065 www.24chasa.bg

Добри са условията за туризъм в планините

1060
Стара планина СНИМКА: Архив

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Има вероятност да се заоблачи в следобедните часове, посочиха оттам. Тази сутрин духа умерен вятър във високите части на планините.

От ПСС добавиха, че през изминалото денонощие не е имало инциденти. 

За слънчево време в планините с временни увеличения на облачността, но без съществени валежи, съобщиха вчера от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13°.

Стара планина СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя