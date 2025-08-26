Заснеха водно торнадо край Синеморец (Снимки)

На 26 август около 8:45 ч. е забелязано водно торнадо край Синеморец.

Изминалите дни по Черноморието бяха доста дъждовни и с гръмотевични бури. За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление, информира БГНЕС. Днес по крайбрежието туристите ще имат предимно облачен ден, ще има и слънце, но по-малко.

В близките дни температурите ще се повишат слабо, ще има и повече слънчеви часове. Днес максималните температури по Черноморието се очаква да достигнат 27-28 градуса.